法國內政部長：政府準備討論科西嘉島自治地位

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國內政部長達馬南即將造訪科西嘉（Corsica），當地報紙引述他的發言報導，巴黎當局準備鬆綁對科西嘉的掌控，這個程序可能讓該島獲得目前尚未取得的自治地位。

達馬南（Gerald Darmanin）向「科西嘉晨報」（Corse Matin）表示，政府決心進行「前所未有的體制問題討論」，還說他已「準備好（讓科西嘉）走到實現自治的地步」。

路透社報導，上週末的抗議事件讓科西嘉與巴黎當局間長期存在的緊張情勢再度升溫，達馬南的言論是在他對科西嘉展開2天造訪前公布。

他表示，自治地位的確切含意仍需確定。科西嘉晨報引述達馬南所言：「我們需要好好談論此事。」

法國本土一座監獄內一名民族主義囚犯日前遭到攻擊，科西嘉北部城鎮巴斯提亞（Bastia）抗議民眾為此於13日在最新一波示威行動中攻擊公共建築，並向警方投擲物品。

達馬南在發言中表示，處理科西嘉島地位問題，會是總統馬克宏（Emmanuel Macron）可能的第2個任期內的優先要務。

法國總統大選下個月登場，馬克宏在目前的民調中被視為最有可能獲勝的人選。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1110316