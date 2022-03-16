戰火與疫情夾擊 烏克蘭醫護雙線抗戰

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（中央社哈爾科夫16日綜合外電報導）烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的醫護人員發現，他們身處兩條前線，在外面戰火肆虐下，他們還在加護病房力抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

哈爾科夫地區臨床傳染病醫院是該市疫情流行期間治療染疫患者的主要設施，醫院已經封閉窗戶，且每天都在適應各種狀況。

醫院院長納爾托夫（Pavel Nartov）醫生說，空襲警報每天都會多次響起，迫使脆弱的病人進入醫院臨時避難所。他說，處理加護病房接上呼吸器病患是過程中最困難和最危險部分，但也是最關鍵部分，因為氧氣瓶暴露在爆炸和砲彈碎片的危險中。

他告訴美聯社：「轟炸從早到晚都在發生。感謝上帝，沒有一枚炸彈擊中我們醫院。但那隨時都可能發生。」

自從戰爭爆發以來，哈爾科夫一直受到俄羅斯部隊砲火攻擊，砲火擊中住宅建築物，造成大批民眾逃離。

烏克蘭官方通報COVID-19單日新增病例在2月創下新高，但疫情在俄羅斯入侵以來已有下降。隨著人們全力逃離戰火，對疫情的擔憂已經下滑。

烏克蘭東部哈爾科夫地區的緊急服務部門今天表示，自2月24日俄羅斯入侵以來，哈爾科夫市至少有500名居民喪命。

路透社無法立即確認這些訊息。俄羅斯否認鎖定平民為攻擊目標。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）今天在臉書（Facebook）貼文表示，到目前為止，已有103名兒童在烏克蘭戰爭中遇害。

路透社無法立即證實這些訊息。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110316