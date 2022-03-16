菲律賓31名鬥雞投注玩家相繼失蹤 警方鎖定8嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓從1月中以來傳出至少31名鬥雞玩家失蹤。菲國內政部長表示，警方已鎖定8名嫌犯。但總統杜特蒂說，菲國政府因疫情和油價高漲急需財源，暫時不會禁止線上鬥雞投注。

菲律賓新聞社（PNA）與馬尼拉公報等媒體報導，這起連環失蹤案最早發生在1月13日，4名男性友人參加馬尼拉南方拉古納省（Laguna）一場鬥雞賽後被通報失蹤。

監視器影像顯示，受害者使用的車輛離開鬥雞場，但無法得知受害者是否在車內。

同一天，6名男子在馬尼拉參加另一場鬥雞賽後失蹤。

警方後來得知，另外10名來自馬尼拉北方布拉坎省（Bulacan）的男子也被通報失蹤。他們的家屬表示，這些男子已失蹤8個月以上。

截至2月23日，警方表示，菲律賓各地有31名鬥雞玩家相繼失蹤。但參議員德拉羅沙（Bato dela Rosa）說，據他掌握的資訊，實際上失蹤人數達34人。

他表示，警方刑事調查偵查隊（CIDG）將向馬尼拉檢察官辦公室對嫌犯提出綁架和嚴重非法拘禁指控。

2月下旬在一場參議院聽證會中，曾與失蹤的鬥雞玩家最後一次電話交談的證人表示，受害者說，他們因為涉及一些「問題」，據稱是在鬥雞投注中使用怯弱的鬥雞，而遭鬥雞場人員關押。

其中兩名失蹤者馬龍（Marlon Baccay）和詹姆斯（James Baccay）的母親伊莎貝莉塔（Isabelita）啜泣說：「他們犯了什麼罪？究竟發生了什麼？誰帶走他們？他們被帶去哪裡？他們（嫌犯）對他們做了什麼？直到今天，我們都沒有答案。」

家屬也對失蹤者能否生還感到憂心。

菲國內政部長安約（Eduardo Año）昨天向杜特蒂（Rodrigo Duterte）簡報時說，警方已鎖定至少8名嫌犯，等到蒐集足夠證據，就會向法院申請逮捕令。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，針對國會決議要求菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）在連環失蹤案破案前，中止核發的7張鬥雞投注牌照，杜特蒂在今天播出的電視談話中說：「我討厭賭博。過去，我們在經費方面沒問題的時候，我不允許賭博。但後來發生了一些事，跟疫情和油價有關，所以我必須找財源。」

杜特蒂說，線上賭博應受到管制，但為顧及政府財源，他不會中止菲律賓娛樂博彩公司發放的鬥雞投注牌照。（編輯：韋樞）1110316