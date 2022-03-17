日本皇室公主愛子首場記者會 關懷東北強震區災民

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日皇德仁與皇后雅子的長女愛子今天在皇居（皇宮）御所舉行她成為成人（滿20歲）皇族的首場記者會。對於昨晚日本東北發生強震，她對罹難者及其遺族、災民表達慰問之意。

愛子今天在記者會上首先言及昨晚宮城縣、福島縣發生規模7.4、最大震度6強的強震帶來的災情。她說：「聽說有人罹難，我內心很沉痛，對於其遺族及受災民眾，我由衷表達慰問之意。」

愛子去年12月過20歲生日，成為日本皇室中的成人皇族。愛子在記者會上表示，目前以學業為重，但也會珍惜執行公務的工作，將盡全力協助日皇伉儷及其他的皇族。

目前就讀學習院大學文學部（文學系）2年級的愛子，被媒體問及個性、優缺點時答說，感覺自己的友人和周邊比較多的人認為她的個性就是穩健、天真無邪。

談及自己的優點，愛子說以前並沒特別注意到，這次因為媒體事前提出發問題綱，所以認真的想了一下，如果真要說優點的話，可能是自己到哪都能睡得著一事。她曾有一晚抵達位於櫪木縣那須的御用寓所時，坐在居室外側廊下的沙發就睡著了，直到隔天清晨才醒來。

談到自己的缺點，愛子認為自己在自由的環境下成長，覺得有點以自我的節奏在生活。還有，她從小就怕生，這一點希望今後努力克服。

愛子被問及關心的領域時答說，源氏物語等平安時代（794-1185年）的文學作品、物語作品及古典文學等。被問及是否到海外留學、進大學院（研究所）就讀等，她表示，目前還沒考慮得很周全，今後將透過大學生活拓展知識，深化自己的興趣後才做決定。

被問及對結婚、理想的對象的看法時，她答說，至今沒意識到這個問題。有關理想的對象，她說，沒特別認為是什麼型的人，但希望是能一起生活得愉悅、充滿笑容那樣的人。

被問及去年結婚的秋篠宮家長女小室真子（30歲）沒舉辦相關的婚禮一事時，愛子回覆說，不方便針對這個問題發言。她說，真子大她10歲，很照顧她，她祈願堂姐真子永遠幸福。

通常日本皇室的成人皇族是在過20歲生日之前舉行記者會，但因愛子課業繁忙，因此掌管皇室事務的宮內廳安排她於本月中旬、也是學校放春假的期間舉行記者會。（編輯：黃自強）1110317