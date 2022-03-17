菲國學者：馬尼拉應中立 避免成強權博弈馬前卒

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（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）俄羅斯攻打烏克蘭引發菲律賓學者關注地緣政治下，馬尼拉應如何自處。有學者認為，菲律賓應保持中立，甚至廢除菲美共同防禦條約，避免成為強權博弈下的馬前卒或被犧牲者。

菲國媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」今天邀集菲律賓前軍情局長柯普斯（Victor Corpus）、政治學者馬林督（Anna Malindog-Uy）、專欄作家勞瑞爾（Herman Laurel）等人，討論烏俄戰事給菲律賓和東南亞國家協會（ASEAN）的啟示。

馬林督說，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）10日表示，菲美兩國簽有共同防禦條約（MDT），若烏俄戰爭危機擴散到亞洲，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）準備好向盟友美國敞開大門，讓美方使用「他們可能需要的任何設施」。

不過，她表示，由於這項說法不是出自杜特蒂口中，她對此持保留態度。

事實上，杜特蒂5日出席活動時說，他向上帝祈禱烏俄戰爭不要失控，不要爆發核子戰爭。「對我來說，我們保持中立。但現實告訴我，最終我們必須選邊站。」

馬林督說，第2次世界大戰期間，日本攻打菲律賓的原因，是由於菲律賓是美國本土以外最大的美國軍事設施所在地。如今，若菲律賓向美國開放軍事設施，將成為美國的戰略安全和防禦前哨，以及美國在印太地區發動軍事行動的據點。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，下屆總統將於6月30日就職。馬林督說，希望新總統有膽識重新審視甚至廢止菲美共同防禦條約、加強國防合作協議（EDCA）和軍隊互訪協定（VFA），避免讓菲律賓陷入險境。

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

EDCA於2014年4月簽署，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。VFA則提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

柯普斯也說，菲國新政府應研究與華府簽定的條約和協議「是保衛這個國家，還是讓國家暴露在核浩劫下」。

他認為，一旦美國在菲國軍事基地設置飛彈，菲律賓將立即成為北京的攻擊目標。因此，馬尼拉當局最好的策略是不結盟、完全中立，與東協採取同樣的立場。（編輯：高照芬）1110317