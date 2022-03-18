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布林肯：拜登明通話習近平 將警告援俄須付代價
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G7
新聞專題
G73/114

G7指侵烏戰犯將被究責 拜登將警告中國勿援俄

2022/3/18 03:57
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（中央社柏林17日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）成員國外長今天警告，在烏克蘭犯下戰爭罪者會被究責。美國國務卿布林肯則說，拜登將向習近平清楚表明，中國得為支持俄羅斯侵略的任何行動承擔責任。

G7外長在今天的聲明中表示：「（俄國）蒲亭（Vladimir Putin）總統無端發動的可恥戰爭，讓數以百萬計的人被迫逃離家園；基礎建設、醫院、劇院和學校持續被毀。」

G7外長們警告：「犯下戰爭罪的人，包括無差別對平民使用武器的人，將被追究責任。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天另表示，他認同總統拜登（Joe Biden）說烏克蘭發生戰爭罪，美方專家正在記錄和評估在烏克蘭犯下的潛在戰罪。

布林肯告訴記者，「蓄意鎖定攻擊平民是戰爭罪」，且在過去幾週的毀滅事件後，很難做出俄國人沒犯罪的結論。

拜登與中國國家主席習近平將在18日通話，討論美中競爭與俄羅斯入侵烏克蘭局勢等議題。

布林肯告訴記者，美方憂心中國正在考慮直接以軍事裝備協助俄國，拜登會向習近平清楚表明，中國得為協助俄國侵略的任何行動承擔責任。

另外，烏克蘭切爾尼戈夫市（Chernihiv）警方今天稍早表示，有一名美國人死於俄軍砲擊。布林肯證實有一名美國公民身亡，此外並無更多細節。（譯者：楊昭彥）1110318

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