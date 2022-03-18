拜登稱蒲亭為戰犯 俄羅斯嗆：輪不到美國來說教

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）美國總統拜登昨天表示，入侵烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭是「戰犯」。俄國克里姆林宮反擊說，美國曾在全球各地衝突中殺害平民，拜登身為元首所做的這番言論「不可饒恕」。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭，導致數以千計人喪命，逾300萬人流離失所，也讓人擔心俄羅斯與美國這兩個全球最大擁核國之間會爆發更廣泛的對抗。

拜登昨天與記者交談，被問及是否會稱蒲亭（Vladimir Putin）為戰犯時，先是說「不」，後來又說：「喔，我認為他是個戰犯。」

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們的總統是非常英明、有遠見和文化素養的國際人物，也是俄羅斯聯邦的領袖，我們的國家元首。」

「拜登先生做出這樣的聲明，絕對是不能允許、不能接受也不可饒恕的。重點在於一個多年來在全球各地轟炸人民的國家，其元首…這種國家的總統無權做出這類聲明。」

培斯科夫提到，美國曾於1945年轟炸日本，摧毀廣島與長崎。當時日本在6天後投降，終結了第二次世界大戰，然而約20萬人直接被炸死，還有更多人死於後續輻射污染造成的疾病。

俄羅斯今天警告美國，俄方有能力讓世界超級強權不再自以為是，並指控西方國家為了撕裂俄羅斯，煽動一場瘋狂的恐俄陰謀。

俄國國家安全會議副首長麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾於2008年到2012年擔任總統，他說，美國挑起「令人作嘔」的恐俄症，企圖迫使俄國屈服，但是「沒用的，俄羅斯有能力讓所有自以為是的敵人收斂一點。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110318