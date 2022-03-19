港媒：尹錫悅對外政策 使中國限韓令鬆綁添變數

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不滿美在韓國部署薩德系統，北京先前頒布禁播韓劇的限韓令，港媒報導，這道禁令已解除，但下任韓國總統尹錫悅（前）揚言擬再部署薩德，是否造成衝擊待觀察。（共同社）

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（中央社台北19日電）因不滿美在韓國部署薩德系統，北京先前頒布禁播韓劇的限韓令，港媒報導，這道禁令已悄悄解除，中國串流平台恢復韓劇上架，但下任韓國總統尹錫悅揚言擬再部署薩德，是否造成衝擊待觀察。

香港英文報刊「南華早報」（SCMP）今天報導，「經常請吃飯的漂亮姐姐」是5年來首部經北京廣電監管部門核准、得以在中國串流平台上架的韓劇。此前韓國的文化內容產業因美國2017年在韓國部署飛彈防禦系統，而被中國封殺。

中國的串流平台愛奇藝3日率先上架這部由韓國票房保證女星之一孫藝珍主演的韓劇，隨後影音社群平台「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）上架2017年的韓劇「機智牢房生活」。

報導說，多齣韓劇相繼重返中國，加上韓國影視產業在國際上連番獲致卓越成就，預料將會有更多的韓國影視向中國叩關。

而近年來韓劇登「陸」一波三折，敏感的兩韓關係是主因。韓國於2016年8月宣布同意美國將「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）部署在樂天集團的星洲高爾夫球場。隨後，「樂天集團」在中國遭抵制，業績慘淡，最後出售所有超市，撤出中國市場。

與此同時，中國廣電總局實施系列報復式的「限韓令」：韓劇、韓片、根據韓國影視改編的作品一律禁播，原定在中國大陸舉行的各種韓流文化活動包括歌手演唱會紛紛被取消，中國電影的韓國演員、藝人的廣告代言中途被換角，一線韓星幾乎被全面封殺。

報導表示，對中韓兩國來說，今年被視為重要關鍵的一年，因雙方建交屆滿30週年，同時尹錫悅將於5月就任，展開新人新政。

不過隸屬保守派政黨國民力量的尹錫悅已宣稱，將加強韓美兩國關係，並減少對中國的依賴。美國向來是韓國的安全夥伴，中國則是韓國最大經貿往來對象。

即將成為青瓦台主人的這位前檢察官已表明，打算再部署薩德系統以反制北韓益增的挑釁。報導引述分析說，禁止韓國文化內容產業在中國上架的禁令近來才逐漸趨緩，尹錫悅親美遠中的盤算對於當前的鬆綁投下不確定變數。

美國維吉尼亞大學傳媒研究學者孔安怡（Aynne Kokas）表示：「預料任何進一步的薩德部署將造成韓國的產品在中國遭打壓，其中包括文化內容產業，而且中國的網友也可能會自行抵制媒體。」

北京環球時報17日報導，韓國下任總統應慎重決策。在全球推廣韓國文化的有關單位則表示擔憂。

韓國駐北京文化中心主任金辰坤表示，「文化政策最好別涉及外交政策，我們希望在新政府領導下，（中國）開放韓國文化的最新進展能持續。」（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110319