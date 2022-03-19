制裁縮手？傳日本有意暫緩禁俄國水產進口

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（中央社東京19日綜合外電報導）日媒報導，日本政府原本有意禁止俄羅斯部分水產品進口，作為對入侵烏克蘭的追加制裁措施，但考量到此舉可能對日本境內業者及地區經濟帶來衝擊，正就暫緩禁止進口進行協調。

日本時事通信社報導，18日得知日本政府已針對暫緩禁止俄羅斯產的螃蟹及鮭魚等水產品進口進行協調。

日本政府原本思考禁止俄羅斯水產品進口，但似乎是考量到此舉可能造成相關水產加工業者被迫歇業，對地區經濟帶來打擊，做出暫緩這項措施的判斷。

首相岸田文雄16日在記者會表明，將取消給予俄國的「最惠國待遇」；日本政府為配合七大工業國集團（G7）步調，檢討提高俄國產品進口關稅及禁止進口，並持續選定制裁品項。

日本政府農林水產省表示，日本2021年進口各項水產品中，螃蟹約380億日圓（約新台幣90.5億元）、鮭魚跟鱒魚約200億日圓、明太子原料的鱈魚卵約132億日圓、海膽約98億日圓。

其中，特別是俄國產的鱈魚卵和海膽占日本國內消費比率較高，一旦禁止俄國水產品進口的話，將衝擊到加工業者及外食產業。

日本政府相關人士說，執政黨議員激烈反抗，所以要禁止進口有困難。

另外，日本政府還顧及到可能對日俄漁業談判造成影響。決定日本漁船在俄國200浬海域等地捕撈鮭魚與鱒魚條件的協議，往年都在春天左右舉行，但今年日程至今未決，一旦日本政府禁止俄國水產品進口，日本經濟部會官員憂慮「談判窗口將被關閉」。

有關對俄追加制裁，預料日本政府可能禁止伏特加等物品進口；另外，為日本境內能源穩定供給，日本政府原則上將不會停止進口俄國原油與液化天然氣（LNG）。

有網友留言表示，希望在國內市場及壽司店販售的水產品，都能明確標記俄羅斯產，「我是不會吃的」。有網友則贊同日本政府判斷說，雖然俄羅斯不可原諒，但為了吃、為了生活，這也是沒辦法的事。

日本綜合研究所調查部宏觀經濟研究中心主任石川智久留言指出，雖然這次看來會暫緩禁止進口，但一旦俄羅斯入侵時間拉長，日本最後仍可能受到國際輿論影響被迫禁止進口。

因此，石川認為，日本政府目前應盡速尋求俄羅斯以外的進口地區。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110319