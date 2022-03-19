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俄太空人登國際太空站 服裝顏色類似烏克蘭國旗

2022/3/19 18:37
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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）美俄為了烏克蘭關係緊張，不過俄羅斯聯合號太空船今天仍與國際太空站完成對接。3位俄國太空人穿著顯眼的黃藍相間飛行裝進入太空站，顏色類似烏克蘭的國旗。

路透社報導，最新一批抵達國際太空站（ISS）的俄國太空團隊，受到早已在太空站的4名美國人、2名俄國人和一名德國人的熱烈歡迎，並繼續從事20多年來與美國合作的任務。

昨天歐洲太空總署（ESA）宣布，由於俄烏衝突的關係，與俄國合作在火星放置探測車的任務宣告暫停。

俄羅斯從位於哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射聯合號（Soyuz）太空船，經歷3小時又10分鐘後抵達太空站。

紐約時報報導，這3位俄羅斯太空人進入國際太空站時，並沒有說任何話來暗示他們的服裝就是一種政治聲明，但很難令人相信這是巧合。

網站Ars Technica報導太空新聞的記者柏格（Eric Berger）表示，飛行衣通常是好幾個月前就準備並打包好，不過太空船發射前最後放置的物品中，有可能加入替代物。

密切關注太空任務的哈佛大學天體物理中心（Center for Astrophysics）科學家麥道威（Jonathan McDowell）指出，這3位俄國太空人的衣服顏色實際上可能是鮑曼莫斯科國立科技大學（Bauman Moscow State Technical University）校徽的顏色，因為阿騰葉夫（Oleg Artemyev）、馬特維夫（Denis Matveev）和科薩科夫（Sergey Korsakov）這3位太空人都曾是這所大學的學生。

然而，柏格表示，飛行衣的顏色比較接近烏克蘭國旗的顏色。

由指揮官阿騰葉夫率領的這支聯合號團隊，才剛展開預期將持續6個半月的科學任務，並將接替2位俄國人及1位美國人的任務。

國際太空站是在1998年開始發射至外太空組建，2000年11月進駐第一批太空人，由美俄為首的多國合作營運，當中還包括加拿大、日本和11個歐洲國家。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1110319

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