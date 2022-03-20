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尹錫悅宣布韓國總統辦公室將搬至國防部大樓 估花費12億元

2022/3/20 19:30（3/20 20:24 更新）
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韓國候任總統尹錫悅宣布，總統辦公室將從現在的青瓦台（下）搬至距離約6公里處的國防部大樓（上）。（韓聯社）
韓國候任總統尹錫悅宣布，總統辦公室將從現在的青瓦台（下）搬至距離約6公里處的國防部大樓（上）。（韓聯社）
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（中央社記者楊明珠東京20日專電）韓國候任總統尹錫悅今天宣布，總統辦公室將從現在的青瓦台搬至距離約6公里處的國防部大樓。他認為藉此可消除「帝王式總統」領導模式，強化與民溝通。

日本經濟新聞報導，尹錫悅表示，將把總統辦公室從青瓦台搬至位於首爾部會機關集中的光化門南方龍山的國防部大樓。他在記者會上表示，5月10日新政府上台那天起將使用新的辦公室，青瓦台將開放給民眾參觀。

尹錫悅上週代表韓國最大在野黨「國民力量」角逐總統大位而勝選，他自開票結果確定後，便積極展開接任工作，其中包括實現選戰期間提出的「將總統辦公室搬遷」的政見。

尹錫悅原本承諾「將總統辦公室搬到光化門」，但因警備上的問題，難以實現。如果搬遷到國防部大樓的話，直升機可起降，也備有緊急事態時可作為指揮據點的地下掩護設施。搬遷的費用估計約500億韓元（約新台幣12億元）。

他在記者會上表示，青瓦台是帝王權力的象徵，具權威性的外觀讓人感覺與人民距離遙遠。而且青瓦台曾被指出面積太廣，不適合實務運作。

報導說，總統秘書所在的秘書樓離青瓦台本館總統辦公室走路需費時逾10分鐘，朴槿惠執政期間2014年發生世越號船難事件時，被指遲於向總統報告的原因之一就是秘書樓離總統辦公室遠。

現任總統文在寅2017年上台執政後，曾認真研議過搬遷總統辦公室，但考慮到警備等問題做罷，而是將總統辦公室從青瓦台館搬到秘書樓，就近與秘書們溝通。

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另外，有謠傳說，總統不希望在青瓦台辦公的原因是此地「風水不好」。因為歷代總統卸任後，本人或家屬被問罪，下場都很不幸。

對於尹錫悅急著搬遷總統辦公室一事，政壇有反對聲浪。正在進行政權交接工作，若要申請總統辦公室搬遷費的話，需文在寅政府的協助才行。目前的執政黨共同民主黨的緊急對策委員長尹昊重痛批說，安全保障上將產生大漏洞、浪費人民納稅錢。（編輯：高照芬）1110320

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