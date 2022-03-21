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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

日本高中生發起反戰連署 向俄使館投遞抗議信

2022/3/21 19:00
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（中央社東京21日綜合外電報導）因俄羅斯持續入侵烏克蘭，日本高中生團體透過網路發起反戰連署，一週內募集到超過5000人連署，今天有16名學生前往俄羅斯駐日本大使館投遞連署書。

日本放送協會（NHK）報導，透過田野調查與學習會等學習戰爭與和平事務的「高中生和平講座」，今天上午有16名成員前往俄羅斯大使館門口抗議俄羅斯發起戰爭。

他們手舉寫著「反對戰爭」、「立即停戰」等標語的布條，並喊著「NO WAR」等口號，隨後將抗議連署書投入俄羅斯大使館的信箱。

這封抗議連署書信函以英語和日語寫成，收件人為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），內容寫著「對入侵烏克蘭和使用核武威嚇表達抗議，請立即停戰」。

報導說，「高中生和平講座」透過網路發起反戰連署，一週內募集到超過5000人連署。

發起連署的高三學生田原千尋說，她認為蒲亭最擔憂年輕人的輿論，她作為曾遭受原子彈轟炸國家的高中生，希望傳達反戰的理念。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110321

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