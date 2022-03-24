英相：西方將對俄加大施壓 防蒲亭動用黃金儲備

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英國和其西方盟邦將對俄羅斯加大經濟施壓，檢討是否有更多方法來防止俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）動用黃金儲備。

西方國家已對俄國實施制裁，凍結俄國央行6400億美元資產的許多項目，將數家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，引爆盧布重貶。

在比利時布魯塞爾舉辦的北大西洋公約組織（NATO）高峰會登場之前，強生向倫敦廣播公司（LBC Radio）表示，蒲亭已經跨越紅線，他應該出庭接受國際刑事法院（International Criminal Court）審判。

強生說：「我們必須採取更多行動，因此必須採取更多經濟措施，比方除了現金儲備外，我們是否有更多方法來防止他動用黃金儲備？」

「我們現在施壓愈大，尤其針對黃金等物，我相信就能愈快結束這場戰爭。」

強生並說，美國總統拜登指俄國已犯下戰爭罪行是正確說法。

他表示：「俄國現在的確應被送上國際法院，蒲亭的確應被送上國際刑事法庭。毋庸置疑，他們正犯下戰爭罪行。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110324