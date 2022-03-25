馬爾地夫前總統要印度滾出去 改向中國靠攏

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（中央社馬爾地夫瑪萊25日綜合外電報導）因為貪腐下獄的馬爾地夫前總統重回政治舞台，發起「印度滾出去」（India Out）運動，憂心正在自家後院與中國進行角力的新德里當局，試圖把干預力量伸進馬爾地夫。

儘管印度與馬爾地夫數十年來維持緊密且友好關係，馬爾地夫前總統雅門（Abdulla Yameen）卻要求取消與印度簽署的國防協議。

他指控印度正藉此在馬爾地夫群島加強軍事部署，但遭馬爾地夫執政黨否認。

自從雅門的貪污定罪判決於去年11月遭推翻以來，他發起的「印度滾出去」集會活動吸引愈來愈多群眾參與，他所屬的馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives，PPM）被視為較親近北京。

他罕見在首都瑪萊（Male）接受路透社訪問，提及印度的軍事力量時表示，「這不僅威脅我們的國家安全，同時也阻礙進步與發展」。

「我們必須在今年底之前讓印度的軍隊滾出去，這至關重要。我們當然不想要在自家扮演老二角色。」

他表示：「我不想讓印度洋，尤其是我們的鄰近區域被軍事化，我希望這是一個非軍事化區域。我們不想要在這裡看到任何外國勢力。」他表示，這可能鼓勵其他國家如中國和美國在此區域增加軍力。

馬爾地夫國防部長狄第（Mariya Didi）告訴路透社，印度在馬爾地夫的軍事部署，僅限於國防部3架搜救與監控飛機的運作與維修，以及在軍醫院的一支醫療團隊。

她表示，除此之外「馬爾地夫並沒有外國軍隊存在」。

她也指出，雅門要求取消與印度簽定的部分協議，是在他自己任內簽署。

印度外交部發言人拒絕就雅門的發言置評。印度外交部去年表示，印度依舊承諾與馬爾地夫深化一貫友好關係。

馬爾地夫位於印度洋戰略航線附近，對於近年來屢次在喜馬拉雅山區發生衝突的印度與中國而言，是爭奪影響力的關鍵。

印度寶萊塢影片與音樂在馬爾地夫廣受歡迎，執政黨馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party）追求所謂「印度優先」外交政策，但中國在雅門上台後的5年內也逐步擴大影響力。

雅門表示，他仍在考慮是否出馬角逐明年總統大選。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110325