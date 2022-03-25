尹錫悅習近平通話談雙邊合作 關切北韓試射飛彈

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南韓總統當選人尹錫悅（左）25日與中國國家主席習近平（右）通話，談及北韓試射飛彈的行動。（韓聯社）

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（中央社台北25日電）南韓總統當選人尹錫悅今天下午與中國國家主席習近平通話約25分鐘，談及雙邊未來合作及北韓日前試射洲際彈道飛彈的行動，同意更緊密溝通合作。

韓聯社及朝鮮日報報導，尹錫悅發言人金恩慧表示，尹錫悅從當地時間下午5時30分起，與習近平進行約25分鐘通話，習近平在電話中祝賀尹錫悅當選下屆總統，雙方也表達為促進兩國關係，將共同努力建立基本原則與共識。

對於北韓24日試射洲際彈道飛彈（ICBM）的行動，尹錫悅在通話中強調，北韓的嚴重挑釁讓民眾相當憂心朝鮮半島及區域安全的緊張局勢急遽升溫，雙方也同意緊密商議。

而今年適逢韓中建交30週年，尹錫悅與習近平都同意進一步發展雙邊關係，尹錫悅也表示上任後希望透過緊密溝通，盡快促成雙邊會面，期盼以「相互尊重與合作的精神」，共同努力發展雙邊關係。

習近平也以「無法搬家的鄰居」形容韓中關係，同意努力促成雙邊穩定長期關係，為兩國人民帶來利益。

除將促進更積極的高層對話，兩人在供應鏈、公衛、氣候變化與空污等環境問題、文化等多種領域都希望擴大實質合作。

中國駐韓大使邢海明在尹錫悅確定當選的隔天（3月11日）就與尹錫悅會面，轉達習近平發來的祝賀信函，被視為積極拉近與南韓關係的舉動；今天的通話也是習近平掌權以來首次與尚未上任的南韓領導人通話。（編輯：高照芬）1110325