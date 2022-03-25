澳洲華裔記者成蕾遭中國押近2年 傳31日北京出庭受審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有媒體報導，近2年前在中國被捕並遭到拘押的澳洲華裔記者成蕾，將被以涉嫌洩漏國家機密罪名，於3月31日在北京出庭受審。（圖取自twitter.com/ChengLeiCGTN）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨25日綜合外電報導）有媒體今天報導，近2年前在中國被捕並遭到拘押的澳洲華裔記者成蕾，將被以涉嫌洩漏國家機密罪名，於3月31日在北京出庭受審。

成蕾於2020年8月失蹤，並於去年2月被中國當局以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式逮捕。

成蕾曾是中國環球電視網（CGTN）英語頻道的商情主播，訪問過多名世界著名企業執行長，她育有兩名子女。

兩名對案情知情人士向澳洲廣播公司（ABC）證實，成蕾將於31日在北京出庭受審。

報導指出，澳洲外交官不太可能獲准出席旁聽。至於成蕾遭指控的內容則沒有進一步細節。

中國湖南省出生的成蕾在孩童時期與雙親搬到澳洲，爾後成為澳洲公民，並在2012年任職於中國環球電視網。但中國並不允許公民擁有雙重國籍。

澳洲當局曾對成蕾的「福祉與拘押環境」表達「嚴正關切」。

如果成蕾被判違反中國國家安全法，涉及最嚴重案件可能面臨最高終身監禁的嚴重刑罰。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110325