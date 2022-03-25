王毅會印度外長：中印應相互成就而非相互消耗

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（中央社台北25日電）中國外交部長王毅今天向印度外交部長蘇杰生表示，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係發展。「中印應相互成就，而不是相互消耗」。

據中國外交部官網發布，王毅25日在對印度進行工作訪問期間，在新德里與蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談。

王毅表示，作為成熟理性的發展中大國，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。「中印應相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不是相互排斥」。

他說，雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」重要共識，妥善解決邊界問題，處理管控好分歧，助力雙邊關係發展。

據發布，蘇杰生說，去年以來，印中保持外交、軍事有效溝通。經過多輪軍長級會談和邊境事務機制會議，兩國軍隊實現了邊境西段大部分地區脫離接觸，「應儘快完成剩餘地區的脫離接觸」。

雙方認為，恢復邊境地區和平安寧符合兩國共同利益，要在脫離接觸基礎上實現常態化管控，採取有效措施防止誤解誤判。

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雙方並認為，中印在重大國際和地區問題上有著相同或相似立場。應努力相互理解、相互支持，為動盪不定的世界提供更多正能量。

發布稱，雙方還就疫情防控、烏克蘭、阿富汗和多邊事務交換意見。認為應堅持多邊主義，遵守聯合國憲章和國際法，以對話方式和平解決爭端，嚴重關切單邊制裁對世界經濟及供應鏈安全的影響。（編輯：楊昇儒）1110325