印度外長會王毅：解除邊界對峙才能修補關係

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度外交部長蘇杰生今天在新德里與中國對等官員王毅舉行會談，聚焦於印中邊界對峙；蘇杰生告知王毅，唯有在邊界緊張情勢緩解之後，印度與中國才能修補關係。

王毅昨晚從喀布爾飛抵新德里，但印度外交部始終沒有正式宣布他的到訪，也沒有表達歡迎之意；蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在接近中午時才透過推特表示，他將與王毅舉行會談。

蘇杰生在會後召開記者會稱，他與王毅的會談長達3小時，雙方對話「開敞且坦率」，聚焦於印度與中國的邊界緊張，特別是如何解除諸多衝突點的軍事對峙。

他說：「在與王毅對話時，我很誠實地傳達了我們對此（邊界）議題的感覺。」

蘇杰生說，王毅表達了中國希望與印度恢復正常關係的意願，而他回應，現今印中關係的低潮是源起於2020年中國在邊境的行動，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國才有可能修補關係。

他強調了修補關係的「3個相互」：相互尊重、相互保持敏感性以及相互利益。

2020年6月，雙方士兵在拉達克（Ladakh）的加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，印方有20名士兵喪生，中方則未公布完整死傷數字，兩國衝突後即在邊界地區部署重兵對峙，印度則大幅緊縮了與中國的官方與商業交流。

雖然兩國在過去一年多以來就邊界爭議召開了多次軍事及外交層級會議，但這些會議到後期陷入僵局。據印度媒體報導，這是因為印方希望各自退兵到「衝突前」的駐紮位置，但中方只願意維持「衝突後」的現狀。

蘇杰生表示，他與王毅還談到了包括阿富汗與烏克蘭局勢在內的重大國際議題，以及中國將在今年內主辦的金磚國家（BRICS）峰會，但沒有觸及「四方安全對話」（Quad）聯盟的話題。

他說：「有關烏克蘭，我們討論了各自的因應方式及觀點，但同意外交及對話應為優先選項。」

另方面，印度媒體News18引述消息人士報導，王毅也與印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）舉行了約1小時的會談。

報導說，多瓦爾告訴王毅，恢復邊界平靜將有助於建立互信以及修補關係，而王毅也認同現今局勢不符合中國與印度的雙邊利益，承諾會儘快完成解除對峙。

News18說，多瓦爾和王毅同意向前推進兩國的戰略夥伴關係，而多瓦爾也願意在邊界爭議化解後赴中國訪問。

王毅已結束在新德里的短暫停留，轉往尼泊爾展開3天訪問。（編輯：黃自強）1110325