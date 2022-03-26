俄羅斯僑民擔心仇外攻擊 巴西東正教暫停禮拜

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）自俄羅斯一個月前入侵烏克蘭領土以來，許多居住在巴西的俄羅斯人和斯拉夫家庭的後裔成為偏見攻擊的目標，聖保羅東正教教堂的宗教慶典空無一人。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，俄羅斯僑民害怕去教堂，因為可能受到攻擊，所以教堂都閉門舉行禮拜。

俄羅斯青年同胞協會主席科澤梅金（Danilo Kozemekin）表示，僑民的宗教活動處於緊張氣氛中。

這並非外國移民第一次在巴西遭受仇外心理影響。兩年前世界衛生組織宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全球大流行時，居住在巴西和世界各地的中國人和其他亞洲國家移民及後裔，也遭遇類似情況。

如同911襲擊事件發生之後，反恐戰爭和對極端主義組織的打壓，助長了西方對穆斯林人民的仇恨言論。

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馬茲洛娃（Snizhana Maznova）是聖保羅市一家俄羅斯餐廳老闆，自從俄烏戰爭爆發以來，她就不斷收到親友表示擔心的訊息，詢問她為何不改餐廳名字。馬茲諾娃說，她不向俄羅斯納稅，而是向巴西政府繳稅，促進巴西的發展，戰爭不是俄羅斯移民發起的。

對於俄羅斯後裔、國際法教授維拉（Vera）來說，巴西對俄羅斯人民的偏見已經存在幾十年，聽她的祖父母說，在蘇聯時期尤為嚴重，她的祖父藏匿了俄羅斯的唱片，因為害怕與軍政獨裁期間的共產主義者混淆。（編輯：馮昭）1110326