東京等地單日病例略增 沖繩疫情惡化全日本最糟

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本COVID-19疫情仍未平息，東京都、大阪府、沖繩縣等地今天新增確診病例都高於上週同日，其中尤以沖繩疫情惡化最為明顯，每10萬人口染疫數連兩天居日本各地之冠。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增7844例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日增加1300多例，另新增9例死亡病例。東京都重症患者數較26日增加1人，總數36人。

鄰近東京都的埼玉縣今天新增3939例確診病例，較上週日增加600多例，至今累計病例數41萬4203例，包括1356例死亡病例。

大阪府今天新增3493例確診病例，較上週日增加約580例，至今累計病例數78萬1081例，包括4606例死亡病例。大阪府重症患者數跟26日一樣，同為96人。

沖繩時報報導，沖繩縣最近疫情惡化，每10萬人口新增染疫數時隔兩個月再度躍居全日本最糟。沖繩縣上次是第一個進入第6波疫情的縣，也提早其他地方解除「防止蔓延等重點措施」。

沖繩縣政府醫療技監糸數公說，3月下旬到4月上旬國內人潮移動將變為頻繁，「將進入全國性感染增加的局面」。

日本全境每10萬人口染疫數平均213.28人，沖繩縣以330.01人連兩天居日本各地之冠、東京都以317.29人次之、埼玉縣以296.13人排名第3；茨城縣與神奈川縣分居第4名及第5名。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增838例確診病例，連續3天單日新增逾800例，也較上週日增加161例，至今累計病例數11萬8843例。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增16例確診病例，至今累計病例數1萬1400例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110327