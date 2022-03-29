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疫情98/300

英相強生防疫期間違規開趴 警方初步開20張罰單

2022/3/29 18:04
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國警方今天表示，將建議對英國首相強生（Boris Johnson）辦公室與住處於防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。

路透社報導，初步調查強生的幕僚違規開了多場飲酒派對，甚至強生也親自參加了幾場，警方目前正在調查於唐寧街與內閣辦公廳（Cabinet Office）舉辦的12場集會。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明表示，「我們今天將初步開出20張違反COVID-19防疫規定罰單」，並稱罰款金額將由英國警察協會刑事紀錄辦公室（ACRO）訂定。

違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定的民眾會收到定額罰單，參與超過15人以上集會的罰款金額是800英鎊（約新台幣3萬元）。

警方表示，不會證實罰單是開給哪場集會的參加者，因為這可能暴露對方身分。

強生幕僚開趴的同時，英國民眾卻因為嚴格防疫規定，甚至無法參加親友葬禮，或是與醫院的臨終親友告別，因此消息一出引發大眾怒火。

警方表示，在調查過程中發出超過100份問卷，詢問與會者參加集會的原因。強生也收到這類問卷。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110329

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