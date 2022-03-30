日本新增逾4萬確診病例 東京添7846例

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本今天新增4萬4466例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續4天多於上週同一天。其中，東京都新增確診7846例。

日本朝日新聞報導，東京都今天新增的確診病例比上週同一天（3月22日）多出4300例，有7846例，連續3天單日新增確診病例多於上週同一天。3月22日至29日的一週內平均單日新增7181.1例，是上一週的105.1%，2月11日以來首度出現超過100%。

東京都今天通報的重症患者人數有33人，比昨天少4人，今天通報確診後死亡者5人。

大阪府今天新增4340例，上週同一天是998例。大阪府今天通報確診死亡的人數13人。

神奈川縣新增確診病例3300例。秋田縣新增325例、鹿兒島縣新增759例，兩縣皆創當地新高紀錄。（編輯：劉學源）1110329