日本列7項重要戰略物資 擬提對策擺脫依賴俄羅斯

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本經濟產業省為因應俄羅斯入侵烏克蘭，今天首度召開戰略物資與能源確保會議，列出石油、液化天然氣、鈀等依賴俄羅斯的7項重要戰略物資，研商能穩定貨源的緊急對策。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，因各國對發動戰爭的俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯恐會限縮出口重要物資作為報復。

經濟產業省「戰略物資暨能源供應鏈對策本部」今天召開會議，列出7項亟待擺脫依賴俄羅斯的重要戰略物資，分別為石油、液化天然氣、發電使用的煤炭（一般炭）、製鐵用煤炭（原料炭）、半導體製程所需的氖、汽車淨化廢氣用的稀少金屬鈀，以及生產不鏽鋼等用的鐵合金。

會中提及將向「石油天然氣暨金屬礦物資源機構」（JOGMEC）尋求支援，進行石油與天然氣的資源開發，並將以日本和美國為中心，與同盟國家構築半導體等數位產業相關的供應鏈。

經濟產業大臣萩生田光一表示，能夠提供重要物資的替代國家有限，勢必將與他國競爭和協商，能否確保穩定貨源仍是未知數，將研議各種方式，包括善用日本的技術能力等。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110331