阿根廷自產新冠疫苗 進入人體實驗階段

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯2日報導）阿根廷首款以重組蛋白技術研發的COVID-19國產疫苗ARVAC Cecilia Grierson，正式投入人體臨床測試階段，預計年底可在阿根廷生產，作為新冠疫苗第4劑加強劑。

阿根廷衛生部新聞稿中指出，ARVAC Cecilia Grierson疫苗為阿根廷公立大學設計的預防性疫苗，首次進行第一期人體臨床實驗，為阿根廷公共科學和技術的一個里程碑。

阿根廷國家通訊社「泰蘭社」（télam）報導，ARVAC Cecilia Grierson疫苗命名源自第一位獲得阿根廷醫學學位的女性醫生葛利爾森（Cecilia Grierson），她是阿根廷護理學院創建先驅，該疫苗也象徵向疫情間付出的阿根廷醫護人員致敬。

ARVAC Cecilia Grierson疫苗自2020年6月起初研發到人體臨床測試全程在阿根廷當地進行，這項經驗有助阿根廷科技學習和未來發展。疫苗由阿根廷聖馬丁大學（UNSAM）、阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研發，卡薩拉基金會和實驗室（Fundación Pablo Cassará y el Laboratorio Cassará）協同合作。

阿根廷衛生部部長維佐蒂（Carla Vizzotti）說，阿根廷現有6款研發中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗計畫，ARVAC Cecilia Grierson疫苗為首支進行第一階段人體測試的疫苗，預估2022年底前取得成果，屆時阿根廷擁有自己生產的疫苗時，可先供應國內使用，還可望出口南美洲的國家。

研發小組解釋，ARVAC Cecilia Grierson疫苗運用B型肝炎疫苗的重組蛋白技術，此種技術也使用在人類乳突病毒（HPV）疫苗，具有更低的生產成本並且易於轉移的技術，可以儲存在攝氏2至8度的冰箱中，使得疫苗運送更加容易。

第一階段將有80位志願者參與3個月人體測試，若順利進行到第三階段，預估在2022年底完成測試並開始投入生產。（編輯：馮昭）1110402