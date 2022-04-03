里約熱內盧土石流至少14死 媽媽和6孩子遭活埋[影]

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豪雨引發巴西里約熱內盧州暴洪與土石流，造成至少14人喪命，其中包括8名孩童，另有5人失蹤。圖為2日當局現場搜救。（法新社）

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（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）當局今天表示，豪雨引發巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）暴洪與土石流，造成至少14人喪命，其中包括8名孩童，另有5人失蹤。

法新社報導，連2天的豪雨重創里約熱內盧州大西洋沿岸，預料未來幾天還會降下更多雨量。

近來巴西遭到連串致命風暴侵襲，專家表示，受氣候變遷影響，風暴威力更強。

6週前洪水與土石流才在巴西帝國19世紀的夏都貝德羅保利斯（Petropolis）造成233人喪生，而這次受災最嚴重的地區包括旅遊城鎮巴拉奇（Paraty）。

巴拉奇官員表示，彭塔內格拉（Ponta Negra）的土石流造成1名媽媽和她分別才2歲、5歲、8歲、10歲、15歲和17歲的6個小孩在家中遭土石流活埋，第7個小孩幸運獲救後送醫，目前狀況穩定。

巴拉奇市長魏達爾（Luciano Vidal）告訴路透社：「我們先前就預期會下雨，發布了警告，但不幸的是，彭塔內格拉這棟屋子倒塌，只有1名小孩獲救。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在臉書上表示，聯邦政府已派出軍機協助撤離。

安格拉王市（Angra dos Reis）有另外6人喪生，包括2名孩童。

而在里約熱內盧市西北40公里的麥斯吉達（Mesquita），1名38歲男性在試圖將另一人救出洪水時，不幸觸電致死。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110403