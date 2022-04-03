亞塞拜然市中心夜店爆炸火光四射 釀1死31傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞塞拜然首都巴庫3日綜合外電報導）媒體報導，亞塞拜然首都巴庫（Baku）一家夜店今天稍早發生爆炸，燃起熊熊大火，造成1人死亡、31人受傷。

美聯社和路透社報導，內政部發言人表示，據信是天然氣外洩引起爆炸，相關調查仍在進行當中。

美國駐亞塞拜然大使伊布拉欣（Khazar Ibrahim）推文說，巴庫市中心一家夜店爆炸釀成人員傷亡的消息令人感到悲傷，「我在此致上哀悼及祈禱」。

報導援引衛生部發言人的話說，約有24名傷者住院治療，其中大多是燒傷。

路透社暫無法在辦公時間外取得亞塞拜然衛生部和內政部的回應。

亞塞拜然緊急事務部在聲明中說，當局在凌晨3時接獲塔蘭阿利亞貝約夫街（Tarlan Aliyarbeyov Street）一家夜店發生爆炸的消息，還說火勢已被撲滅。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110403