亞塞拜然市中心夜店爆炸火光四射 釀1死31傷
2022/4/3 13:34（4/3 13:45 更新）
亞塞拜然首都巴庫一家夜店3日疑似因氣爆釀死，已知1死31傷。（安納杜魯新聞社）
（中央社亞塞拜然首都巴庫3日綜合外電報導）媒體報導，亞塞拜然首都巴庫（Baku）一家夜店今天稍早發生爆炸，燃起熊熊大火，造成1人死亡、31人受傷。
美聯社和路透社報導，內政部發言人表示，據信是天然氣外洩引起爆炸，相關調查仍在進行當中。
美國駐亞塞拜然大使伊布拉欣（Khazar Ibrahim）推文說，巴庫市中心一家夜店爆炸釀成人員傷亡的消息令人感到悲傷，「我在此致上哀悼及祈禱」。
報導援引衛生部發言人的話說，約有24名傷者住院治療，其中大多是燒傷。
路透社暫無法在辦公時間外取得亞塞拜然衛生部和內政部的回應。
亞塞拜然緊急事務部在聲明中說，當局在凌晨3時接獲塔蘭阿利亞貝約夫街（Tarlan Aliyarbeyov Street）一家夜店發生爆炸的消息，還說火勢已被撲滅。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110403
亞塞拜然首都巴庫一家夜店3日驚傳爆炸。（中央社製圖）
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