柬埔寨入境免隔離 首季國際旅客倍增

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）柬埔寨去年11月中允許入境免隔離，帶動國際旅客到訪。官方指出，今年第一季，柬埔寨迎接超過15萬名國際旅客、年增114%；同時，吳哥窟門票收入超過新台幣2000萬元。

「高棉時報」（Khmer Times）報導，柬埔寨觀光部統計處處長索菲瑞（Kong Sopheareak）表示，今年1至3月共有15萬1680名國際旅客到訪柬埔寨，其中8萬6588人搭機入境、年增158%。

索菲瑞說：「到訪柬埔寨的國際旅客中，從越南來的最多，接著為泰國、中國。」

索菲瑞表示，柬埔寨人口約1600萬，在大部分國民都施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，柬埔寨於去年11月中恢復各種社會經濟活動，旅客只要完整接種疫苗就可以入境免隔離，使得到訪的國際旅客人次激增。

他說：「在免隔離政策下，我們有信心旅客會將柬埔寨視為度假的主要去處，我們希望今年能吸引60萬至70萬人次的國際旅客，預計比2021年的20萬人次還要多。」

柬埔寨開放國境為觀光業注入活水，報導指出，今年第一季，參觀吳哥窟的外國旅客達1萬9840人次，較去年同期的4482人次成長342%；門票收入為81萬5575美元（新台幣約2341萬元），較去年同期的18.5萬美元成長340%。

觀光業是支撐柬埔寨經濟的四大支柱之一，柬埔寨觀光部統計，在2019年COVID-19疫情爆發前，當年造訪柬國的國際旅客人次達661萬，總收入達49.2億美元。

報導表示，柬埔寨周邊國家與其他東南亞國家協會（ASEAN）成員國逐步放寬入境限制與重新開放國境，這樣的政策也有助帶動國際旅客到訪柬埔寨。

柬埔寨官方通報，柬國迄今共有13萬5747人染疫、3054人染疫病亡。（編輯：林憬屏）1110403