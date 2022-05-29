柬埔寨5劑疫苗護身 台灣客家聯誼會擴大慶五月節

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柬埔寨政府發話6月上旬要開始為民眾接種第5劑COVID-19疫苗，在高疫苗覆蓋率加持下，柬埔寨台灣客家聯誼會2022年的五月節慶祝活動回到往日規模，並舉辦客家美食研習營，製作菜包、湯圓、糍粑。中央社金邊傳真 111年5月29日

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（中央社金邊29日專電）柬埔寨生活邁向新常態並將施打第5劑疫苗，柬埔寨台灣客家聯誼會28日擴大慶祝五月節活動，席開30桌並舉辦客家美食研習營，邀大人、小孩搓湯圓、做紅龜粿，一甩兩年多的疫情陰霾。

客家人習慣將端午節稱為五月節，柬埔寨台灣客家聯誼會會長劉建佑向中央社表示，五月節慶祝活動邁入第5年，過去2年受限COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情只能簡單辦理，隨著柬國防疫有成，活動規模回到疫情前。

駐胡志明市辦事處處長鍾文正致詞時表示，因為COVID-19疫情，自己已經2年半未曾到訪柬埔寨，截至目前，柬國已連續20多天沒有傳出新增確診病例，隨著疫情平穩經濟料將強彈，相信有助台商生產經營。

柬埔寨迄今已鬆綁大部分的防疫限制，民眾在戶外活動不用強制戴口罩，政府發話6月上旬要為民眾打第5劑疫苗；目前國際旅客入境柬埔寨只要打兩劑疫苗就免隔離，且入境前、後都毋須篩檢。

劉建佑觀察，柬埔寨鬆綁口罩令後，現在民眾上街幾乎不戴口罩，各行各業陸續恢復經營，告別先前百業蕭條的景況。儘管民眾對COVID-19病毒仍有忌憚，但柬國人口相對年輕，又有疫苗做後盾，「感覺平常心」。

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劉建佑以自身為例表示，他即將打第5劑疫苗，自己先前打的疫苗廠牌包括兩劑科興、一劑嬌生與一劑莫德納。他觀察，身邊的朋友幾乎都與他一樣有多劑疫苗護身，這是生活得以恢復正常的原因。

柬埔寨台灣客家聯誼會目前共有百餘名會員，活動當天眾人合力製作客家美食，包括菜包、湯圓、糍粑並與來賓分享，晚宴還特別要求廚師製作酸菜豬肚湯、客家小炒、客家釀豆腐等菜餚重溫家鄉味。（編輯：林憬屏）1110529

柬埔寨已鬆綁大部分的防疫限制，民眾在戶外活動不用強制戴口罩，國際旅客入境柬埔寨只要打兩劑疫苗就免隔離，且入境前、後都毋須篩檢。圖為柬埔寨首都金邊的嘟嘟車司機載著外國旅客覽景，一行人皆未戴口罩。中央社金邊傳真 111年5月29日