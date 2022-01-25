中國倡中藥外交 柬埔寨附和：為防疫居家必備品

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）中國長年尊崇中藥的地位，今天允諾派遣中醫團隊赴柬埔寨協助防疫，落實中藥「走出去」。柬國衛生部長蒙文興向中方人員表示：「中藥已成為柬國防疫居家必備良藥。」

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，蒙文興（Mam Bunheng）今天與中國國家中醫藥管理局副局長黃璐琦率領的中醫藥代表團會晤時，作上述表示。雙方並簽署協議，中國將派遣中醫團隊赴柬國協助防疫。

蒙文興感謝中國協助柬國防疫，及提供中藥幫助柬埔寨控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。他並宣稱患者大量服用中藥，包括中國的連花清瘟膠囊，「在緩解患者症狀、減少重症等方面具明顯療效」。

此非柬國官員首次頌讚中藥對COVID-19的療效，柬埔寨總理洪森之前也說自己「每天都在喝中藥」；這次蒙文興更當著中國代表團的面表示：「中藥已成為柬埔寨防疫居家必備良藥，自己出門時也會隨身攜帶。」

中國在COVID-19疫情期間大力援助柬埔寨，包括提供中國疫苗、中藥、醫療團隊。柬國衛生部去年7月發布對無症狀及輕症患者的居家治療方案，而中國的連花清瘟膠囊入選這個方案。

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中國近年積極推廣中醫藥。2019年底，中國國務院發布「關於促進中醫藥傳承創新發展的意見」，COVID-19疫情期間，中國多次強調連花清瘟等中藥的療效，中國國家主席習近平也多次提到中醫藥，要求堅持中西醫並重。

黃璐琦表示，向柬埔寨派遣中醫團隊是落實習近平關於中醫藥「走出去」等的重要指示。中國將選派最好的中醫團隊常駐柬國，應用中醫藥及中西藥結合，「為柬國民眾健康貢獻中國智慧、中醫智慧。」（編輯：韋樞）1110125