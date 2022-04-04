富商鄭介甫遭澳洲驅逐出境 被指協助中國間諜

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雪梨晨驅報4日報導，來自中國的房地產發展商人鄭介甫被指協助一名疑似潛伏在澳洲的中國間諜。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天報導，來自中國的房地產發展商人鄭介甫（Zheng Jiefu）被指協助一名疑似潛伏在澳洲的中國間諜，去年遭澳洲當局驅逐出境。

有多位未被授權發言的不具名澳洲政府官員向雪梨晨驅報表示，澳洲安全情報組織（ASIO）指鄭介甫協助外國政府干預澳洲事務，因此決定將他驅逐出境。但有多名熟識鄭介甫的不具名人士向雪梨晨驅報表示，鄭介甫否認ASIO的指控；鄭介甫將循法律途徑要求ASIO撤銷有關決定。

報導說，過去3年來已有數名中國商人和記者因為被指與中國國安部或從事干預外國事務的構機有連繫，而遭ASIO驅逐出境。此外，澳洲安全情報組織、澳洲政府和多個人權組織提出警告，指中國政府指使其代理人與澳洲華人接觸，以便對他們在中國的親戚構成壓力。

報導提到，ASIO指鄭介甫曾多次與一名疑似在澳洲執行任務的中國資深間諜（senior spy）來往；這名疑似中國間諜的人涉嫌指使鄭介甫與一名在澳洲的留學生接觸；鄭介甫曾試圖與這名學生見面，並聲稱可以給予他2萬澳元（約新台幣42萬元）；不過，這名學生並未與鄭介甫見面，而且拒絕接受有關款項。

報導說，由於這名學生的父親當時因為爭取人權而遭中國當局拘留；因此ASIO懷疑，鄭介甫向這名學生提供金錢的目的是試圖透過學生向其父親施壓，以便讓他的父親停止批評中國。不過，報導指有熟識鄭介甫的消息來源反駁，指鄭介甫試圖提供金錢的舉動，純粹是為了做善事。

根據報導，ASIO懷疑鄭介甫可能被這名疑似中國間諜的人要求從事其他活動──包括找尋前中國國安部紀委書記劉彥平在澳洲的資產。據中共中央紀律檢查委員會與國家監察委員會網站今年3月12日的消息，劉彥平因「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受「紀律審查和監察調查」。

報導說，目前沒有線索或證據顯示鄭介甫涉及情報活動。但有多個不具名消息來源說，鄭介甫於2020年在接受ASIO官員約談時表示，曾協助一名潛伏在澳洲的中國人執行任務。約談中，鄭介甫聲稱這名潛伏在澳洲的中國人從未要求他做任何影響澳洲安全的事情。

報導提到，多名熟識鄭介甫的不具名人士認為，鄭介甫向這名疑似中國間諜所提供的協助都只是一些無關緊要的小事；而鄭介甫這樣做的目的是為了爭取讓中國政府協助他拿回他聲稱在中國遭侵吞的金錢。

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報導還說，鄭介甫2008年赴澳洲出席女兒的畢業典禮，隨後定居澳洲，在墨爾本市Brighton區以825萬澳元（約新台幣1億7730萬元）買下一幢住宅；他的妻子和小孩也定居澳洲。鄭介甫投資澳洲房地產和其他事業的金額大約為4000萬澳元。

根據澳洲金融評論報2015年4月1日和2017年4月20日報導，鄭介甫曾是天津環渤海集團的最大股東；但由於流亡海外的商人郭文貴向中國當局舉報鄭介甫侵吞公款，鄭介甫自2008年起流亡澳洲。（編輯：郭中翰）1110404