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李顯龍與戴琪會面 重申歡迎美國印太經濟架構

2022/4/5 18:06
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（中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電）新加坡總理李顯龍今天與美國貿易代表戴琪會面。他表示，兩人討論兩國對數位經濟、國際秩序以規則為基礎的承諾；新加坡也歡迎美國透過「印太經濟架構」加強區域經濟參與。

美國貿易代表署日前指出，戴琪（Katherine Tai）於4日至6日訪問新加坡，拜會星國政府官員與相關各方。訪星期間，她將尋求強化美國與新加坡的貿易關係並找出透過「印太經濟架構」的合作領域。這項架構是美國拜登政府「印太戰略」關鍵的一部分。

李顯龍今天與戴琪會面，他會後在臉書發文表示，很高興兩人能在新加坡見面，他最近訪問美國時，錯過與戴琪見面的機會。

李顯龍指出，兩人討論了新加坡與美國的共同承諾，包括促進數位經濟、多邊主義及以規則為基礎的國際秩序。「新加坡也歡迎美國透過印太經濟架構，加強在此區域的經濟參與」。

他說，新加坡與美國享有長期且強健的雙邊關係，其中貿易佔了很重要的一部分。

李顯龍3月底訪問美國期間與拜登（Joe Biden）會面，並於會後聯合記者會上表示，新加坡歡迎美國提出的印太經濟架構。美國是新加坡最大的外資來源國，新加坡則是美國第2大的亞洲外資來源國。

除了拜會李顯龍，戴琪這次訪星期間也分別與新加坡貿工部長顏金勇、交通部長易華仁（S Iswaran）等人會面。（編輯：黃自強）1110405

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