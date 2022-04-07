俄攻烏太震撼 德強化國防將首次取得武裝無人機

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（中央社柏林6日綜合外電報導）德國國會消息人士今天告訴法新社，經過多年辯論，德國終將首次取得武器化無人機。震驚於俄羅斯入侵烏克蘭，這個歐洲聯盟（EU）正積極加強國防。

德國軍隊先前只能使用未配備武器的無人機進行偵察任務，戰場上操作武器化無人機則交給盟國負責。

非武裝無人機最早在2018年獲國會批准使用，但將這批無人機武器化的計畫因時任總理梅克爾（Angela Merkel）聯合政府中的社會民主黨人反對而擱置。

但俄烏戰爭爆發後，身為社民黨員的德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）宣布大肆軍購，武裝無人機又重回軍購清單。

消息人士稱，德國國會國防委員會已在今天批准採購140枚飛彈，用於以色列製的蒼鷺（Heron）TP無人機，總價1億5260萬歐元（約新台幣48億7404萬元）。

這些飛彈預料2年內交付完成，其中60枚用作訓練，80枚用於「任務部署」。

國防部聲明指出：「俄國攻擊烏克蘭根本上改變了歐洲的安全局勢，再次升高德國聯邦國防軍（Bundeswehr）充分裝備化的迫切性。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110407