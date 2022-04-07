葉門總統解除副手職務 轉移總統職權至新議會

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（中央社利雅德7日綜合外電報導）葉門總統哈迪今天表示他已解除副總統阿瑪職務，並將自己職權委派給一個總統議會，由總統議會來執行國家領導之責。哈迪此舉徹底改變了對抗青年運動叛軍的聯盟。

路透社報導，哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）發布聲明說，新議會將同時扛起他和副總統阿瑪（Ali Mohsen al-Ahmar）的職權，並在所謂的「過渡時期」履行相關政治、軍事以及安全義務。

哈迪於葉門2011年起義的隔年當選總統，任期2年，以監督國家的民主轉型。但2014年底，有伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍取得首都沙那（Sanaa）控制權後，國家陷入戰亂，哈迪最終逃往南部，接著轉往沙烏地阿拉伯，但仍是國際承認葉門政府的領袖。

法新社報導，新議會由8人組成，並由前內政部長同時也是哈迪顧問的阿里米（Rashad al-Alimi）擔任主席。

國際危機組織（International Crisis Group）高階葉門分析家索茲柏瑞（Peter Salisbury）在社群網站推特（Twitter）寫說，新議會的組成是葉門內戰以來，「反青年運動聯盟內部運作最重大的變動」。

沙烏地阿拉伯樂見葉門總統將職權轉移至總統議會的決定，沙烏地新聞社（SPA）報導，利雅德當局敦促總統議會與青年運動展開談判，還說沙國將安排30億美元來支援遭戰火蹂躪的葉門經濟。

30億美元款項有20億來自利雅德，10億來自阿拉伯聯合大公國。

葉門內戰已導致成千上萬人遇害，重挫經濟，3000萬人口有80%仰賴援助度日。多年的衝突已釀成聯合國口中全球最嚴峻的人道災難。

在聯合國斡旋下，葉門衝突雙方同意本月2日起休戰2個月，是2016年以來首度全國停火。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110407