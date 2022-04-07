肯塔基議會禁跨性別學生參加女子賽事 州長否決

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（中央社肯塔基州法蘭克福6日綜合外電報導）美國肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）今天否決共和黨主導下州議會所通過的一項法案，案中禁止六年級到大學的跨性別女學生參加女子運動賽事。

路透社報導，這是數週來全美若干保守州通過的類似法案之一，支持的議員表示，那些出生為男性的跨性別者在運動場上與出生為女性的選手競爭時，享有不公平的優勢。

然而民主黨籍的貝希爾在否決意見書中表示，肯塔基州高中運動協會（Kentucky High School Athletic Association）本就有防止任何不公平優勢的政策，包括規定，運動員若要以不同於出生的性別參賽，必須經過正式的性別重新認定。

他指出，州議會通過的禁令沒有提供跨性別學生享有不公平優勢的例證，並且「很可能違反美國憲法賦予的平等保護權利，因為法案中歧視有意參與女子體育賽事的跨性別學生」。

貝希爾還指出，猶他州和印第安納州的共和黨籍州長也否決類似法案。然而，共和黨主導的猶他州議會已推翻州長的否決，印第安納州議會則將在下月舉行類似表決。

肯塔基州議會也可能決定，推翻貝希爾的否決。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110407