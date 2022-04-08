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擔憂安保風險 日本NTT集團將停用俄卡巴斯基軟體

2022/4/8 15:59
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（中央社東京8日綜合外電報導）受俄羅斯入侵影響，日本電信電話公司（NTT）認為俄羅斯資安大廠卡巴斯基（Kaspersky）的產品可能造成安全保障與供應鏈上的風險，今後將停止交易該公司產品。

日本放送協會（NHK）報導，卡巴斯基是從俄羅斯起家的資安公司，在逾30個國家有分公司，卡巴斯基防毒軟體在全球有超過4億名用戶。

不過，美國聯邦傳播委員會（FCC）於3月25日將卡巴斯基實驗室、中國電信美洲公司與中國移動國際（美國）有限公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單。

NTT集團有使用卡巴斯基的企業版資安相關軟體，但受此情勢影響，NTT決定集團旗下各公司今後將不再與卡巴斯基交易，目前使用的軟體將陸續進行替換。

此外，NTT集團的IT服務有結合代銷卡巴斯基的資安軟體，現在也研議將做出改變。

NTT表示，停止與卡巴斯基交易的理由，不是在其產品上發現技術性的安全問題，而是因為「在安全保障和供應鏈上有風險」。

面對被美國列入黑名單等限制情形，卡巴斯基則重申立場，表示該公司與俄羅斯或任何國家都沒有關係，這些作為都不是基於技術性評價的考量。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110408

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