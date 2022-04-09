核協議談判停滯 伊朗再制裁15名川普時代官員

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（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）世界強權與伊朗多月來為恢復2015年核子協議所進行的談判陷入停滯，伊朗今天表示，已對另15名美國官員施加制裁，包括美國前陸軍參謀長以及前總統川普的律師。

幾乎所有被制裁的官員都在川普時代擔任公職，也正是川普政府當初對伊朗官員、政治人物與企業施加制裁，並讓美國片面退出世界強權與德黑蘭當局簽署的核子協議。

根據伊朗當地媒體刊載的聲明，伊朗外交部指控美國官員支持針對伊朗的「恐怖主義分子與恐怖行動」，以及以色列在該地區及對巴勒斯坦人民的「壓迫行為」。

伊朗和美國11個月來為挽救核子協議而在維也納進行的非面對面會談已陷入停滯，雙方都表示，必須由德黑蘭與華府當局做出政治決定，以解決剩餘的議題。

伊朗的新一波制裁名單包括美國陸軍前參謀長凱西（George Casey）、前總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、美國前駐阿富汗部隊司令米勒（Austin Scott Miller）、美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）以及多名美國前大使。

伊朗1月間也採取類似行動，針對51名美國人士實施制裁，其中許多是軍人，與2020年伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）遭到美軍無人機攻擊身亡有關。

伊朗去年也對川普和多名美國高層官員實施制裁。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110409