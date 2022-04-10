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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭17/300

強生坐火車前進基輔 盛讚烏克蘭鐵路員工是鐵人

2022/4/10 19:09
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（中央社基輔10日綜合外電報導）英國首相強生昨天從波蘭乘坐火車到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）時，稱讚烏克蘭鐵路員工在與俄羅斯的戰爭期間展現了韌性。

烏克蘭鐵路公司發言人謝夫成柯（Oleksandr Shevchenko）今天在臉書發布強生（Boris Johnson）的談話影音。

強生說：「我聽說你們被稱為『鐵人』。」

「這不僅是因為你們所從事的行業。這也反映出你們勇敢地面對我們所看見的駭人侵略行動時，展現出了烏克蘭精神。

烏克蘭的火車在從衝突地區撤離平民發揮關鍵作用。這些火車已經成為槍擊和砲擊的目標。

烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一座火車站，本週有52人在等待撤離時遭砲擊身亡。

強生說：「我對你們在克拉莫托斯克失去一些同事和朋友感到非常遺憾。」

他說：「我想向烏克蘭鐵路公司所有工作人員表達衷心的感謝，感謝你們所做的一切。」

「我們英國人和你們站在一起。」

強生昨天在基輔與澤倫斯基會談時，承諾提供烏克蘭更多軍事援助。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110410

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