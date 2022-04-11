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日本京都府選舉 現任知事西脇隆俊當選連任

2022/4/11 12:25
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本京都府昨天舉行知事選舉，現任知事西脇隆俊當選連任。西脇獲執政聯盟自由民主黨與公明黨、在野的立憲民主黨與國民民主黨聯合推薦，以約2倍票數擊敗共產黨推薦候選人。

日本放送協會（NHK）報導，京都府知事選舉共有2人參選，分別為66歲的現任知事西脇隆俊，以及62歲的梶川憲。兩人皆為無黨籍，最後西脇以50萬5651票當選連任，大勝梶川憲的25萬1261票。

本屆選舉投票率為37.58%，比4年前的上屆選舉增加逾2個百分點。

讀賣新聞報導指出，西脇參選獲自民黨、公明黨、立民黨與國民民主黨等朝野政黨聯合支援，對抗共產黨推薦的梶川憲，選戰延續過往「非共產黨對抗共產黨」的基調。

西脇出生於京都市，今年66歲，曾任國土交通省審議官、復興廳事務次官等職，於上屆2018年的京都府知事選舉首度當選。

本屆選舉西脇主打進一步強化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、充實育兒環境、整備基礎建設促進地區活化等政見。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110411

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