歐盟盼增產抑油價 OPEC：俄油缺口不可能彌補

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾/倫敦11日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）今天告訴歐洲聯盟，現行和未來對俄羅斯的制裁可能造成有史以來最嚴重的石油供應衝擊之一，造成的供應缺口無法彌補。OPEC並暗示不會增產。

路透社報導，歐盟（EU）官員今天在維也納與OPEC代表舉行會談，呼籲OPEC增產。與此同時，歐盟也考慮對俄羅斯石油實施制裁。

OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）表示：「鑑於當前和未來的制裁或其他自發性抵制行動，我們可能看到俄羅斯石油供應和其他相關產品出口每天損失超過700萬桶，考量到當前的需求前景，要彌補如此大規模的缺口幾乎不可能。」

一名歐洲聯盟執行委員會官員透露，歐盟官員在會中再度呼籲產油國考慮增加交付量，以協助冷卻飆升的油價。

這名官員說，歐盟代表也指出，OPEC有責任確保石油市場平衡。

美國和國際能源總署（IEA）已呼籲OPEC增產以抑制油價飆升，OPEC拒絕。在俄羅斯入侵烏克蘭後，華府和布魯塞爾接連對莫斯科祭出制裁，國際油價3月攀至14年高點。

OPEC文件顯示，歐盟認為，OPEC可利用成員國的閒置產能來增加產量。

儘管如此，巴爾金都表示，目前市場高度波動是OPEC無法控制的「非基本面因素」所導致的結果。這表明OPEC不會增產。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與歐洲相比，對俄羅斯石油供應依賴程度較低的澳洲、加拿大和美國已禁止購買俄油。俄羅斯石油迄今仍被排除在歐盟制裁外，但歐盟27國上週同意制裁俄羅斯煤炭後，部分歐盟高階官員表示，俄油可能是下一個目標。

愛爾蘭、立陶宛和荷蘭外長今天在盧森堡舉行的歐盟外長會議中說，歐盟執委會目前正在草擬對俄羅斯實施石油禁運的提案，不過目前尚未達成共識。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110412