蒲亭將會白俄總統 共商烏克蘭局勢與西方制裁

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯和白俄羅斯媒體報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天將會晤白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），討論烏克蘭局勢與西方制裁。

路透社報導，俄羅斯2月24日從俄羅斯和白俄羅斯領土派遣數以萬計軍人入侵烏克蘭，聲稱這場「特殊軍事行動」旨在使烏克蘭非軍事化和「去納粹化」，烏克蘭和西方政府指這是俄羅斯為侵烏捏造的虛假藉口。

隨著俄羅斯將兵力重新部署至烏克蘭東部地區，俄軍下一步可能將在烏東發起新一波攻勢。俄羅斯入侵烏克蘭已造成數以千計人喪命，數百萬人流離失所。

魯卡申柯堅稱白俄羅斯必須參與解決烏克蘭衝突的談判，還說白俄羅斯被貼上「侵略者幫凶」的標籤，這不公平。

然而，歐洲聯盟（EU）、美國和其他國家已將白俄羅斯納入對俄羅斯實施的全面制裁計畫中。

白俄羅斯通訊社（Belta）報導，魯卡申柯今天稍早抵達俄羅斯遠東的阿穆爾（Amur）地區，他將在東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）與蒲亭會面。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110412