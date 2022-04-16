IMF與世銀會議將召開 烏總理與財經官員將訪華府

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）熟知訪問計畫的消息人士今天說，烏克蘭總理什米加爾與高階金融官員將在下週國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）舉行春季會議期間訪問華府。

路透社報導，消息人士說，什米加爾（Denys Shmyhal）與財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）和中央銀行總裁謝夫成柯（Kyrylo Shevchenko）將與七大工業國集團（Group of Seven）國家等國的財經官員舉行雙邊會談，並參加世界銀行21日針對烏克蘭局勢舉行的圓桌會議。

21日的活動將是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭重要官員首度有機會與先進經濟體的財經官員面對面舉行會談。

俄羅斯入侵烏克蘭產生的後續影響，預計將是世銀、IMF成員國、G7和20國集團（G20）高階經濟官員下週會面的重點；受烏克蘭戰事影響，IMF準備下修全球經濟成長預測。

21日的會議將比較像是圓桌會議而非捐助國會議，但IMF與世界銀行都已設立各自的帳戶，能處理與撥出捐款，他們也預計將在下週宣布其他承諾。

這將讓官員有機會討論烏克蘭戰爭造成的實質損害與經濟後果，還有烏克蘭銀行與金融部門持續運作的狀況。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110416