英相強生下週訪印 討論安全與貿易議題

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）下週將前往印度，和印度總理莫迪（Narendra Modi）討論貿易與安全議題。

法新社報導，這將是強生擔任首相後首次訪問印度，他在出訪前的聲明中指出：「在我們的和平與繁榮面臨專制國家威脅之際，民主國家與朋友們團結一心非常重要。」

英印兩國對俄羅斯入侵烏克蘭看法不一，倫敦對莫斯科施加經濟制裁並提供武器給基輔，莫迪政府卻未公開譴責克里姆林宮，聯合國安全理事會投票譴責莫斯科對其鄰國的「侵略」時也未表示贊同。

印度表示，俄羅斯是長年友人和外交政策重要支柱，印度在國安方面仰賴與莫斯科的戰略夥伴關係。

強生表示，4月21至22日的這場訪問，將著重在「對兩國人民都重要的事，從創造就業與經濟成長，到能源安全與防衛」。

「印度作為經濟大國與世界最大的民主國家，在此不確定的時刻，是英國高度重視的戰略夥伴。」

強生辦公室表示，強生與莫迪22日會在德里舉行「深度會談」，討論「戰略防禦、外交與經濟夥伴關係」，希望強化夥伴關係並增進在亞太的「安全合作」。

英國離開歐洲聯盟（EU）之後，保守黨政府尋求強化與亞太國家的貿易與安全關係。

強生21日將造訪古茶拉底省（Gujarat）大城阿默達巴德（Ahmedabad），這裡是英國境內半數印度裔人口的「祖籍」。

唐寧街首相官邸表示，強生預料會在古茶拉底省宣布投資英國與印度「多個重要產業」，並在科學、醫療與技術方面進行合作。

強生也將嘗試就英印自由貿易協議的協商取得進展，強生辦公室表示，這項協議預料會讓英印雙邊貿易在2035年前提高到每年280億英鎊。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110417