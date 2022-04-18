加拿大首個完全解封假期 出現報復性消費

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（中央社記者程愛芬溫哥華17日專電）15至17日是加拿大首個完全解封的假期，出現了報復性消費現象，但第6波疫情來勢洶洶，不少民眾在享受娛樂消費時卻又有怕受傷害的矛盾心情。專家提醒，病毒還在，仍須謹慎從事社交活動。

今年基督教復活節、猶太人逾越節和穆斯林齋戒月都在4月舉行，許多宗教活動在15至17日這個長週末登場。沒有特殊宗教信仰者，也趁著長假攜家帶眷出遊。

許多人從加拿大開車至美國，邊境海關大排長龍，有人抱怨足足等待近4小時。各個餐廳和購物商場人潮洶湧，呈現兩年來最火熱的營業情況。

溫哥華市居民胡藹立今天帶著兒子到戶外遊樂場玩，看見人山人海的擁擠情況，既吃驚又緊張。她對中央社記者表示：「疫情前帶兒子來這個遊樂場玩過幾次，這兩年遊樂場因疫情停止營業，但今天來卻嚇到，因為比過去的人潮還多，簡直像是台灣夜市一樣擁擠。只能叮囑兒子戴好口罩，但根本不可能保持社交距離。」

列治文市（Richmond）居民鄭明和朋友中午約吃飯，沒想到餐廳大客滿，就算提前訂了位子，也等了20分鐘才入座。她對中央社說：「我已經打過3劑疫苗，覺得比較安心，所以過去一段時間偶爾都會到餐廳吃飯，但這是兩年來第一次看到餐廳高朋滿座，突然感覺吃飯不再享受了，又開始擔心著病毒風險。」

加拿大政府已經解除「口罩令」，胡藹立和鄭明都說，這是個不明智的決定，因為戴口罩是最簡單又有效的保護方法。華人都比較謹慎，在公共場合幾乎仍會戴著口罩。

卑詩省蘭加拉學院（Langara College）護理系教授邱麗蓮研究疫情發展曲線，她對中央社記者表示，加拿大正處於第6波疫情中，隨著全國各地解除防疫限制，病毒傳播會進一步擴散。「加拿大一些省分已經不再追蹤染疫數字，例如卑詩省居民若在家中自行快篩而呈現陽性結果，也不需要向省政府通報，所以疫情數字已經失真，目前只能觀測住院總人數和在加護病房接受治療的人數來研判疫情嚴重度。」

邱麗蓮說，加拿大政府考慮經濟發展和社會平衡等多方因素，決定與病毒共存，這代表每個人需要更有智慧地決定如何與病毒共存。「人人都會抗疫疲勞，所以適度放鬆一下是應該的。我現在每天仍然戴著口罩上課，但也尊重那些不戴口罩的學生，只是與學生交談時，希望彼此保持一點距離。許多社交邀約也恢復了，我則視情況出席某些活動。我想保護好自己，也是為了保護好家人、學生和同事。每個人多想一點，彼此會更健康安全。」

有專家表示，Omicron變種病毒的傳播和穿透力更強，所以試圖完全避免病毒風險並不實際，但亦不可能放棄防止病毒擴散，這令所有人都感到為難。

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加拿大傳染病醫生博戈赫（Isaac Bogoch）反對政府解除口罩令，他認為「室內應該要戴著口罩」。亞伯達大學（Univer sity of Alberta）傳染病醫生和助理教授薩克辛格（Lynora Saxinger）也說，多一個保護層就可讓風險降低一點。

雖然政府取消口罩令，但加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Teresa Tam）仍提醒戴口罩有助減少傳播，並鼓勵民眾繼續接種疫苗。目前加拿大正積極推動民眾接種第4劑疫苗。（編輯：陳惠珍）1110418