觀光人潮回流 威尼斯一日遊6月起收10歐元入城費

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（中央社威尼斯19日綜合外電報導）復活節周末期間，義大利水都威尼斯的訪客回升到疫前水準，當局決定6月開始試辦控制人流計畫，要求一日遊旅客先上網預約登記並繳納3到10歐元不等的入城費用。

英國「衛報」（The Guardian）報導，威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）說，威尼斯是「全球第一個展開這項困難實驗的」城市。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，威尼斯每年吸引約3000萬觀光人潮，為了解決大批旅客湧入的問題，義大利政府2018年底通過徵收入城費的措施，威尼斯當局隨即展開準備作業。

疫情衝擊下，威尼斯觀光人數銳減，旅客之後雖慢慢回流，直到復活節周末，才看到第一個觀光業回溫的確實跡象，有超過12萬5000人穿梭在威尼斯的廣場與巷弄之間。

布魯納羅在社群網站推特（Twitter）發文說：「威尼斯旅遊業再度活絡起來，為觀光業帶來新氣象。現在，許多人終於明白這項預約系統是以更平衡方式管理觀光業的正確道路。」

一日遊訪客必須事先預約，並支付3到10歐元（約新台幣97元到322元）費用，費用高低是根據造訪日當天威尼斯人數多寡而定。

威尼斯觀光部門官員文杜里尼（Simone Venturini）告訴「共和報」（La Repubblica）：「實驗期自6月開始，屆時將邀請一日遊訪客透過觀光當局架設的網站預約登記。」他說：「上網預約的訪客可獲得多項優惠，像是博物館門票折扣等。為了決定入城費用，我們將把每日可容納的最高訪客門檻設在4萬或5萬人。」

威尼托大區（Veneto）的居民也必須上網登記，但無須支付費用；需入城參加喪禮或拜訪親戚的民眾也無須繳費，這類豁免收費的例子將在未來幾星期公布。

在威尼斯投宿過夜的旅客則因為已支付過觀光稅，所以不用再繳入城費。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110420