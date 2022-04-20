烏克蘭女性攜女依親 在日本工作展開新生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）一名烏克蘭女子帶著女兒到日本千葉縣松戶市避難，4月開始在東京都內一間「折扣商店」（discount shop）工作，朝著在日本展開新生活邁進一步。

日本放送協會（NHK）報導，這名33歲烏克蘭女子名叫Kurisu（日媒音譯），3月帶著5歲女兒到松戶市投靠親人，她的丈夫則留在烏克蘭。

Kurisu拿到日本發給的簽證後，從4月下旬開始在東京都足立區一間大型折扣商店工作，19日接受業者說明工作內容。

Kurisu拿到工作制服以及用日文平假名書寫的名牌後笑逐顏開。她的工作內容是負責上架商品並為商品貼上價格標籤等。

由於店內設有保育設施，Kurisu為了在工作時可以讓女兒待在這裡，也饒富興趣參觀了這處設施。

Kurisu說，雖然丈夫會擔心，但對獲得大家協助在這裡工作也感到安心，加上女兒也可以待在保育設施，很開心今後可以安心在此工作。

提供Kurisu工作機會的業者表示，雖然彼此間有著語言隔閡，但還有各式各樣的溝通方式，會想辦法因應，「在文化及語言相異的情況下，希望Kurisu可以邊工作邊盡早習慣在日本的生活」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110420