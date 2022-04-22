新加坡KTV夜店重開 戴口罩唱歌跳舞民眾興致不減

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時隔2年，新加坡KTV終於獲准重新營業，雖然為了防疫，必須戴口罩唱歌，但民眾興致絲毫不受影響。圖為20日在一家家庭式KTV唱歌的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月22日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）時隔2年，新加坡KTV、夜店等夜間娛樂場所終於獲准重新營業，走過疫情寒冬，業者表示，很開心能恢復營業。儘管為了防疫，必須戴口罩唱歌、跳舞，但民眾興致絲毫不受影響。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，新加坡酒吧、夜店、KTV、迪斯可舞廳等夜間娛樂場所停擺2年。近來疫情趨穩，星政府擴大鬆綁防疫措施，19日起，所有夜間娛樂場所獲准重新營業，但只能允許已完整接種疫苗的顧客進入。

為了防疫需求，民眾到KTV唱歌或到夜店跳舞時都需要戴上口罩，只有吃東西或喝東西的時候可以脫下口罩。儘管如此，悶了2年，許多民眾仍搶在第一時間與朋友相約唱K或到夜店跳舞同歡，興致絲毫不受影響。

例如，新加坡一家知名家庭式KTV就接到許多預約電話，業者透露，其中最受歡迎的分店預約已滿到6月。

新加坡民眾王啟華接受中央社記者採訪時表示，20日是她生日，朋友幫她安排唱歌聚會，上次大家聚在一起唱歌已經是幾年前了，「很高興可以跟他們再一次唱K」。

王啟華的友人虞嘉歡說，高中時期經常和同班同學一起唱K，但這2年來都沒唱過，上大學後，現在又能聚在一起唱歌，「挺開心的」。

不僅民眾開心，苦了2年的業者對於能重新營業也都感到雀躍萬分。與哥哥一同經營家庭式KTV的業者張玉琴表示，永遠不會忘記2個日子，一個是2020年3月27日，「我們必須關閉」，另一個是今年4月19日，也就是KTV獲准重新營業的日子，心情有如從谷底「飛入雲霄的感覺」。

回顧過去2年，張玉琴坦言，真的很難熬，原本的14家分店陸續關閉，剩下最後4間，「這是我們從沒想像過的困境」。為了守住最後4家店，決定暫時將KTV包廂轉型為辦公空間，讓疫情期間必須居家辦公的民眾可以租用，在裡面工作、開視訊會議等；不過，整體營業額仍是入不敷出，「維持得很辛苦」，一直處於虧損狀態。

張玉琴哥哥、也是這家家庭式KTV的創辦人張仰興受訪時表示，一直在等待KTV重新開放的時間，原本已做好最壞打算，若到今年底還未開放，就會先把這4家店收起來，等疫情過去，再重新出發。

等了2年，終於聽到KTV獲准重新營業的消息，張仰興、張玉琴都非常開心。為確保安全的唱歌環境，店內聘請清潔公司進行消毒，也在每個包廂放置具有專業殺菌功能的空氣清淨機。

張仰興說，看到政府規定要戴口罩唱K，「當下心情是滿沉重的、滿擔心的」，但後來發現大家都已習慣戴口罩出門，也可以戴口罩唱歌，心中的大石頭總算放下。他也透露，順利的話，預計2個月後，就會再開一家新的分店。

這家家庭式KTV在新加坡有30多年歷史，業者表示，像是林俊傑、孫燕姿等新加坡知名歌手都曾是店裡常客。「新加坡人真的是很愛唱歌」，張玉琴說，「唱K不一定要有酒，認真唱好一首歌，抒發心情也是很特別的方式」，期盼卡拉OK有朝一日成為新加坡的文化。

除了KTV，一家位於新加坡夜生活地標克拉碼頭（Clarke Quay）的知名夜店在重新營業首日同樣吸引大批顧客上門。業者代表葉文聰受訪表示，目前預約已滿到5月中左右。

為求生存，這家夜店過去在疫情期間曾將原本的舞池空間改造成飛輪教室。葉文聰說，等了2年，如今終於可以重新營業，「我們非常開心」。

為確保顧客安全，葉文聰說，店內防疫措施包括在舞池跳舞時必須戴著口罩；每桌客人之間保持一公尺的社交距離；最多允許700人進場，約只有疫情前的一半。夜店旁邊也設有COVID-19快篩站及快篩試劑販賣機供顧客購買使用，費用為新幣20元（約新台幣420元）。

顧客從販賣機購買試劑後，可在專人監督下檢測，約15分鐘後結果就會出來，檢測結果為陰性才能入場。

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新加坡政府規定，針對夜店、迪斯可舞廳等允許顧客跳舞的夜間場所，顧客必須事先進行由專人監督的抗原快速檢測，取得陰性結果後才能進入。其他安全管理措施還包括每組最多有10名完整接種的顧客；在入口處檢查顧客的COVID-19疫苗接種狀態；室內需戴口罩，戶外可選擇不戴。

隨著政府擴大鬆綁防疫措施，新加坡民眾生活逐步恢復正常，克拉碼頭也漸漸恢復過往的熱鬧。（編輯：黃自強/郭中翰）1110422

新加坡疫情穩定，逐步放寬防疫措施，KTV、夜店等夜間娛樂場所獲准重新營業，當地夜生活地標克拉碼頭漸漸恢復以往的熱鬧。攝於20日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月22日

新加坡夜間娛樂場所獲准重新營業，但允許跳舞的夜店、舞廳等場所，顧客須事先快篩，取得陰性結果後才能入場。圖為一家夜店旁設置的快篩試劑販賣機。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月22日

時隔2年，走過疫情寒冬，新加坡一家家庭式KTV業者張仰興（前左）、張玉琴（前右）20日受訪表示，非常開心能重新營業。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月22日