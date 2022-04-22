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德外長：中國必須解除對立陶宛制裁

2022/4/22 19:20
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（中央社柏林22日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天訪問立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）時表示，中國對立陶宛施加的強制制裁措施令人無法接受，必須解除。

立陶宛因與台灣關係升溫，遭到中國在外交及經貿上強力施壓報復。

北京不滿台灣在立陶宛設立代表處，除降低與立陶宛的外交關係，並施壓多個跨國企業，要求與立陶宛斷絕關係。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則對來訪的貝爾伯克表示，面對俄羅斯入侵烏克蘭，北大西洋公約組織（NATO）應該增加在立陶宛與其他歐洲東翼國家的軍隊部署。

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他在聲明中指出，北約的加強前進部署營（Enhanced Forward Presence Battalion）應該至少要有「旅」的規模，並應該加強空中防禦。

他並呼籲加強對波羅的海與歐盟其他國家唯一陸路連接的防禦，即位於立陶宛和波蘭邊界的「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki），也就是介於白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）之間的邊境狹長地帶。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110422

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路透：德國企業施壓 要求立陶宛對中國退讓美德外長聲援立陶宛 強調各國有外交政策自主權
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