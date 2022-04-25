伊朗沙烏地阿拉伯第5輪會談 力拚關係正常化

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（中央社杜拜25日綜合外電報導）伊朗外交部發言人哈蒂柏札德今天證實，互為地區競爭對手的伊朗和沙烏地阿拉伯，21日在巴格達就雙邊關係正常化舉行第5輪「積極」會談。

以遜尼派穆斯林為主的沙烏地阿拉伯和什葉派穆斯林掌控的伊朗，在中東各地大打代理人衝突，雙方從去年開始直接談判，試圖遏制緊張局勢。

不過，沙烏地阿拉伯3月執行幾十年來最大規模死刑，一共處決81人後，伊朗在沒給任何理由下暫停談判。

但德黑蘭譴責了該次處決，根據維權人士，被處死者包括41名什葉派穆斯林在內。

哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天在每週電視記者會表示：「沙烏地阿拉伯和德黑蘭間的第5輪會談在伊拉克舉行，會談有進展且積極。」

他說：「德黑蘭和利雅德正在就今年讓4萬名伊朗朝聖者前往麥加朝覲進行初步談判。」

伊拉克外交部長胡笙（Fouad Hussein）昨天說，巴格達將主辦新一輪談判。

沙烏地阿拉伯在2016年處決備受尊崇的什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引發伊朗抗議者攻擊沙烏地阿拉伯駐德黑蘭大使館，兩國隨後斷絕關係。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110425