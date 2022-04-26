家族企業遭調查不提供資料 美法官裁川普藐視法庭

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（中央社紐約25日綜合外電報導）川普家族企業疑似涉及詐欺遭調查，卻未提供調查單位相關文件，美國法官今天裁決前總統川普（Donald Trump）藐視法庭。

紐約州法官恩格隆（Arthur Engoron）下令川普每日罰繳1萬美元給紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室，直到依傳票要求提供相關文件為止。

詹樂霞對前總統川普和川普集團（Trump Organization）展開民事調查。

詹樂霞今年1月表示，她在調查時發現川普集團欺詐性高估多項資產並取得貸款，再估低這些資產的價值以儘量減少稅負支出。

詹樂霞指控川普違反法庭命令，未在3月31日前提供帳務和稅務文件給她的調查人員。

她稱紐約州法官的這項裁決是「重大勝利」。

詹樂霞在聲明中表示：「多年來，川普企圖逃避法律，阻止執法單位對他及他公司財務方面的調查。今天的裁決表明：無人可以凌駕法律之上。」

據稱浮報的資產中，包括位於紐約曼哈頓（Manhattan）的川普大樓（Trump Tower）頂層豪華公寓估值為實際價格3倍，高估2億美元。

詹樂霞如發現川普集團不當財務行為的證據，她僅能控告川普集團損害的民事訴訟，而無法提起刑事告訴。

川普家族則聲稱，詹樂霞是民主黨籍，她對川普集團的調查出於政治動機。

川普委任律師哈巴（Alina Habba）表示，她將對今天的裁決提出上訴。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110426