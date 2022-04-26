爭取半導體設廠 印度政府：正與台積電英特爾洽商

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（中央社新德里26日綜合外電報導）印度科技與創業部長強德拉謝克透露，為吸引更多高科技製造業到國內，印度正與台積電、英特爾和格羅方德（GlobalFoundries）等半導體大廠討論在當地設廠。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府為了吸引顯示器和半導體製造商在印度設立基地，去年底公布100億美元（約新台幣2900億元）獎勵方案，最高可替設廠計畫負擔一半成本。印度已設定雄心勃勃的目標，要仿效鄰國中國成為全球電子工廠。

曾任美國半導體巨擘英特爾（Intel）工程師的強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）25日接受彭博（Bloomberg News）訪問時表示：「對這些大公司的遊說爭取工作大多是我自己來。我們正與企業執行長們會面、對話及向他們做簡報。」

不過，他與印度政府要成功說服這些企業並非易事。台灣的台積電和韓國的三星（Samsung）每年投入數百億美元擴大晶片產能，對設廠地點的物流和水電供應都有高要求。

儘管台灣鴻海集團與印度億萬富豪阿加渥（Anil Agarwal）掌有的吠檀多集團（Vedanta Group）所成立的合資公司，已對在印度設立半導體晶圓廠表示感興趣，但英特爾和台積電至今皆未提出任何設廠承諾。

儘管在印度設廠仍面臨停電和基礎建設不穩等挑戰，但強德拉謝克指出，印度各省正積極競爭以吸引半導體投資。

他說：「他們全都願意坐下來討論，除了土地以外，他們還能為投資者提供哪些激勵措施。這是各省強烈競爭、渴望追求的一項投資。」

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）曾於本月稍早與印度總理莫迪會面，美國半導體協會（SIA）執行長紐佛（John Neuffer）率領的代表團也訪問過印度。

強德拉謝克表示：「每個人都感興趣。只差他們有沒有計畫。」

印度聯邦政府要在南部科技重鎮班加羅爾（Bangalore）舉辦為期3天的半導體會議，將於29日登場，會議目的正是吸引全球半導體企業。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110426